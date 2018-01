Ünlü oyuncunun yaman gecesi karakolda bitti tam 8 kadınla...

En son Dolunay dizisiyle izlemiştik Can Yaman'ı. Dizi ardından final yaptı ve Can Yaman bir süreliğine inzivaya çekildi. Şu sıralar herhangi bir projede yer almıyor Can Yaman. Bestemsu Kökdemir'den de ayrılmıştı ve Bestemsu Kökdemir, Çağatay Ulusoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. Can Yaman'ın buna ne misilleme yapacağı merak ediliyordu.