Ünlü oyuncunun yaman gecesi karakolda bitti tam 8 kadınla...

Ünlü oyuncunun yaman gecesi karakolda bitti tam 8 kadınla...

En son Dolunay dizisiyle izlemiştik Can Yaman'ı. Dizi ardından final yaptı ve Can Yaman bir süreliğine inzivaya çekildi. Şu sıralar herhangi bir projede yer almıyor Can Yaman. Bestemsu Kökdemir'den de ayrılmıştı ve Bestemsu Kökdemir, Çağatay Ulusoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. Can Yaman'ın buna ne misilleme yapacağı merak ediliyordu.

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Ünlü oyuncunun yaman gecesi karakolda bitti tam 8 kadınla...

Uçankuş’un haberine göre; geçen günlerde Bestemsu Özdemir ile ilişkisini sonlandıran Can Yaman'ın, eğlenmek için gittiği Bebek'teki mekanda kavgaya karıştığı iddia edildi.

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Ünlü oyuncunun yaman gecesi karakolda bitti tam 8 kadınla...

28 yaşındaki oyuncu Can Yaman'ın, 8 kadınla birden kavga ettiği öne sürüldü. Mekanda bardaklar havada uçuşurken, Can Yaman'ın kavga ettiği kadınlardan birinin eli kanlar içinde kalınca kavga karakola taşındı.

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Ünlü oyuncunun yaman gecesi karakolda bitti tam 8 kadınla...

Can Yaman, karakolda ifade verdikten sonra çıkışta kendisini bekleyen muhabirlere kavganın ve yaralanmanın olmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı. Eski sevgilisi Bestemsu Özdemir’in, Çağatay Ulusoy’la yakınlaşmasını hazmedemeyip kıskançlık krizine girdiği ve kavganın da bu sebeple çıktığı iddia edildi.

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