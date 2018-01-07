Ünlü oyuncunun son haline inanmayacaksınız bu hal ne!

Bir zamanların çok ünlü isimleri yıllar sonra farklı profillere bürünebiliyorlar. Ne para kazandıkları yüzleri, ne övündükleri vücutları ne de maddi standartları aynı kalıyor. Biri olmasa da bir diğeri mutlaka eriyip gidiyor, daha sonra psikolojik çöküntüler yaşıyorlar sahne ışıkları olmadan.
Bu yıldız oyuncu da onlardan biriydi. Güzelliği ve vücudu ile her daim dikkat çeken ve adı magazin sayfalarından düşmeyen biriydi. Şimdi ise magazin sayfalarında yer almasının tek sebebi ve; yaşadığı psikolojik çalkantılar ve vücudundaki inanılmaz değişim.
Bir dönemin en dolgun ve en dikkat çeken vücut hatlarına sahip ünlü kadınlardan biriydi o. Adından sıklıkla bu özellikleri söz ettiriyor ve bir filmden bir televizyon programına koşturuyordu. Ama yıllar geçti ve işler değişti. O ise tanınmaz bir hale geldi.
42 yaşındaki Tara Reid, yeni yıl tatilini değerlendirmek için Meksika'nın Tulum kentini seçti. Reid, bir grup arkadaşıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardığı plajda objektiflere takıldı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER