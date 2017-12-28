Ünlü oyuncunun kıyamet gecesi önce sokakta taciz sonra...

Bir kadın bir erkek dizi ile yıldızı parlayan Demet Evgar, son olarak Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Aile Arasında filminde rol aldı. Filme Gülse Birsel'in kalemi değince haliyle herkes uzun zamandan beri ortaya ne çıkacağını merak ediyordu. Tabi ki beklentiler olumlu yöndeydi ve ortay çıkan iş beğeniyi karşıladı. Kısa sürede 3 milyon izlenmeyi geçen Aile Arasında gişede yoluna devam ediyor. Filmin yıldızlarından biri de Demet Evgar. Twitter

Facebook

Google Plus

1 17

Demet Evgar başrolünde olduğu ‘Aile Arası’ndaki ekip arkadaşları ile önceki akşam Asmalımescit’teki Corridor Bar’da buluştu. Demet Evgar ve ekip arkadaşaları filmin gişedeki başarısını kutladılar. “Çok çalıştık, karşılığını aldık” diyen Demet Evgar çıkışta taksiye bindi. Para isteyen sokak çocuklarının tacizine uğradı. İçlerinden biri, taksinin üzerine oturdu, aracın hareket etmesini engelledi. Demet Evgar hem şaştı kaldı, hem panik yaptı.





















Twitter

Facebook

Google Plus

2 17

Demet Evgar başrolünde olduğu ‘Aile Arası’ndaki ekip arkadaşları ile önceki akşam Asmalımescit’teki Corridor Bar’da buluştu. Demet Evgar ve ekip arkadaşaları filmin gişedeki başarısını kutladılar. “Çok çalıştık, karşılığını aldık” diyen Demet Evgar çıkışta taksiye bindi. Para isteyen sokak çocuklarının tacizine uğradı. İçlerinden biri, taksinin üzerine oturdu, aracın hareket etmesini engelledi. Demet Evgar hem şaştı kaldı, hem panik yaptı.

Twitter

Facebook

Google Plus

3 17