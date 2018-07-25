Ünlü oyuncunun evi yıkıldı: Kardeşi ölümden döndü!

"KARDEŞİM SANİYELER İLE DUVARIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU": Gülden Dudarık gerekli önlemler alımadığı için böyle bir olay yaşandığını belirterek şunları söyledi: "Yan tarafta bir inşaat var, gerekli önlemler alınmıyor. Duvara çimento boşaltırken önlem almadıkları için duvar taşımıyor ve duvar ile çimento olduğu gibi odanın içerisine yığılıyor. O sırada kardeşim tam bilgisayar masasında kalkıp odadan çıkacakken o anda duvar yıkılıyor. Saniyeler ile kurtuluyor.