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Ünlü oyuncuları Güldür Güldür vaadiyle dolandırmışlar!

Ünlü oyuncuları Güldür Güldür vaadiyle dolandırmışlar!

Şehir meydanlarındaki saat kulelerini, kamu mallarını vatandaşa satarak onları kandıran efsane dolandırıcı Sülün Osman'a rakip geldi! Murat Erinç, kendisini yapımcı olarak tanıtıp Kültür Bakanlığı'ndan destek aldığını söyleyerek pek çok tiyatrocuyu dolandırdı.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 09:36 - Güncelleme: 28-03-2018 09:36

Şehir meydanlarındaki saat kulelerini, kamu mallarını vatandaşa satarak onları kandıran efsane dolandırıcı Sülün Osman'a rakip geldi! Murat Erinç isimli şahıs, kendisini yapımcı olarak tanıtıp Kültür Bakanlığı'ndan destek aldığını söyleyerek pek çok tiyatrocuyu dolandırdığı ortaya çıktı.

Günaydın geçen hafta 'Tiyatroda skandal' başlığıyla verdiği haberde Erinç'in; Ferman Akgül, Çiğdem Batur, Burcu Binici gibi isimleri "Tiyatro oyunu sergileyeceğiz" diye dolandırdığını yazmıştı. Erinç'in yeni vukuatları ortaya çıktı. Meğer başka mağdurlar da varmış.

GÜLDÜR GÜLDÜR VAADİYLE KANDIRMIŞ
Sahtekar Erinç, çocuk oyunları sergilemek için bir AVM'den yer kiralayıp borç takmış. Güldür Güldür tarzı bir TV şovu yapma vaadiyle Melda Gür, Dost Elver ve Levent Ünsal gibi isimlerle de çekim yapıp para ödemeden kaçmış.

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