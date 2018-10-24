Ünlü oyuncudan olay itiraf!

Tüm suçlamaları reddeden Louis C.K. hakkında Sarah Silverman, bomba açıklamalar yaptı. Ünlü komedyeni savunduğunu belirten Silverman, Louis'in onun karşısında mastürbasyon yapmasına izin verdiğini de itiraf etti. Bir radyo programına katılan Sarah Silverman "Bunu söylediğime pişman olacak mıyım bilmiyorum." diyerek sözlerine şöyle devam etti:
EVET BUNU GÖRMEK İSTİYORUM DEDİM! Louis'i uzun süredir tanıyorum, bunu mazeret için söylemiyorum lütfen yanlış anlamayın. Biz çocukken, Louis bana karşımda mastürbasyon yapıp yapamayacağını sormuştu ve ben de 'evet bunu görmek istiyorum' demiştim. Bu diğer kadınlara yaptıklarıyla aynı şey değildi.
BU İNANILMAZDI! ABD basınında yaptığı açıklamalarla gündeme düşen Silverman, "Biz sadece arkadaştık, yapacağı şeyi görmek istiyordum ve bu inanılmazdı. Bazen de 'hayır bu iğrenç" derdim ve pizza yerdik." şeklinde konuştu.
KABUL EDİLİR BİR ŞEY DEĞİL! Yaptıkları şeylerin doğru olmadığını belirten Silverman, "Bazı şeyler değişti, o komedi dünyasında etkileyici biri haline geldiğinde bazı şeyler değişti. Louis aynı kişi gibi hissediyordu, ama bazı şeyler değişmişti bu kabul edilir bir şey değil" şeklinde konuştu.
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