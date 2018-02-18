Ünlü oyuncudan olay 'Gündüz dayak yediği adamla gece seviştikçe...'

Yıllarca tiyaro sahnesinin tozunu yuttu. Ama yolu şöhretle kesiştiğinde 45 yaşındaydı. Hatice Aslan bu gecikmeden rahatsız değil. 56 yaşın verdiği olgunlukla, 'Her şey hayat 'Ol' dediğinde olur" diyor. Ve önümüzdeki günlerde 'Adı Zehra' dizisinde Şule olmaya hazırlanıyor.

İşte röportajın o bölümü: İlk evliliğinizi üniversitedeyken yapmışsınız. Şimdi olsa yine aynı yaşta evlenir misiniz? Konservatuardan mezun olmuştum. 19-20 yaşındaydım. Kesinlikle evlenirdim. Benim için her zaman önce aile, sonra iş gelir.

İnsanın akimdan hiç 20 yaşmda neler yapabilirdim diye geçmez mi?

Vallahi geçmedi (gülüyor). Zaten, "Önce kariyer sonra çocuk" laflan da bizim zamanımızda yoktu. Aşık oldum. Önüme evlilik gibi bir seçenek çıktı ve evlendim. Hatta ilk eşim Hakkı Ergök ile bu dizide beraberiz. İlk göz ağrım, birinci eşim.