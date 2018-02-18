Ünlü oyuncudan olay 'Gündüz dayak yediği adamla gece seviştikçe...'

Yılların eskitemediği oyuncu Hatice Aslan öyle bir açıklama yaptı ki çok konuşulacak. Güzel oyuncunun eski eşi ile ilgili verdiği cevap bir anda şaşkınlık yarattı.

Ünlü oyuncudan olay 'Gündüz dayak yediği adamla gece seviştikçe...'

Yıllarca tiyaro sahnesinin tozunu yuttu. Ama yolu şöhretle kesiştiğinde 45 yaşındaydı. Hatice Aslan bu gecikmeden rahatsız değil. 56 yaşın verdiği olgunlukla, 'Her şey hayat 'Ol' dediğinde olur" diyor. Ve önümüzdeki günlerde 'Adı Zehra' dizisinde Şule olmaya hazırlanıyor.

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Ünlü oyuncudan olay 'Gündüz dayak yediği adamla gece seviştikçe...'

56 yaşındaki başarılı oyuncu Hatice Aslan Post'dan Oyna Çınar'a verdiği röportajda şiddet-aşk ve hırs üçgeninde ilginç açıklamalarda bulundu.

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Ünlü oyuncudan olay 'Gündüz dayak yediği adamla gece seviştikçe...'

İşte röportajın o bölümü: İlk evliliğinizi üniversitedeyken yapmışsınız. Şimdi olsa yine aynı yaşta evlenir misiniz?
Konservatuardan mezun olmuştum. 19-20 yaşındaydım. Kesinlikle evlenirdim. Benim için her zaman önce aile, sonra iş gelir.

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Ünlü oyuncudan olay 'Gündüz dayak yediği adamla gece seviştikçe...'

İnsanın akimdan hiç 20 yaşmda neler yapabilirdim diye geçmez mi?
Vallahi geçmedi (gülüyor). Zaten, "Önce kariyer sonra çocuk" laflan da bizim zamanımızda yoktu. Aşık oldum. Önüme evlilik gibi bir seçenek çıktı ve evlendim. Hatta ilk eşim Hakkı Ergök ile bu dizide beraberiz. İlk göz ağrım, birinci eşim.

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