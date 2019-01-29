Ünlü oyuncudan kötü haber! Doktorundan son dakika açıklaması

Oyuncu Yalçın Menteş, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Oyuncu Yalçın Menteş, 2013'te kangren olan bacağını kaybetmişti. Yoğun bakımda olan Yalçın Menteş’in dokttorundan bir açıklama geldi.

Ünlü oyuncudan kötü haber! Doktorundan son dakika açıklaması

2013'te kangren olan bacağını kaybeden ünlü oyuncu Yalçın Menteş, bugün yoğun bakıma kaldırlmıştı Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yalçın Menteş’in yoğun bakımda olduğunu duyuran ve usta oyuncu için dua isteyen Onur Akay, “Bazı belediyeler, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak kalan tiyatro sanatçısı ve oyuncu Yalçın Menteş'i özel gecelerde seyircisiyle buluşturmuştu.

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Ünlü oyuncudan kötü haber! Doktorundan son dakika açıklaması

Tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Menteş, hastaneye kaldırıldı. Doktoru Tanju Ulufer, Yalçın Menteş'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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Ünlü oyuncudan kötü haber! Doktorundan son dakika açıklaması

"TAKİBİNİ YAPACAĞIZ".: Uzman Doktor Tanju Ulufer açıklamasında, "Yalçın Menteş dün bir başka sağlık kuruluşundan bizim hastaneye acilen getirildi. Diyabetik olan ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören hastada pnömonik infiltrasyon ilavesiyle solunum güçlüğü oluşmuş ve bu nedenle entübe edilmiştir.

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Ünlü oyuncudan kötü haber! Doktorundan son dakika açıklaması

Hastanemize getirildiği andan itibaren entübasyon suni solunum cihazlarıyla tedavimize devam ediyoruz. Şu anda solunum yeterli olmadığı için cihaza bağlı uyutuyoruz. Genel olarak kalp yönünden problem yok, gayet iyi.

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