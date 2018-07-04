Ünlü oyuncudan korkutan paylaşım! Yürekler ağza geldi

Sevda Çiçeği ve Hayal ve Gerçek gibi dizilerde rol alan oyuncu Yasemin Hadivent, tatil sezonunu Bodrum, Torba'da açtı. Arkadaş grubuyla denize açılan ünlü isim korku dolu anlar yaşadı.

Denizde camgöz köpekbalığına denk gelen Hadivent, o anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımının altına 'Torba’da köpekbalığı, hem de camgöz...' notunu düştü. İşte o anlar...



