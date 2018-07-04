Ünlü oyuncudan korkutan paylaşım! Yürekler ağza geldi

Arkadaş grubuyla Bodrum Torba'da tatil yapan ünlü oyuncu Yasemin Haidvent, denizde korku dolu anlar yaşadı. O anları sosyal medya hesabında ünlü oyuncu yürekleri ağza getirdi. Peki Yasemin Hadivent kimdir kaç yaşında? Hadivent Nasıl ünlü oldu? İşte Yasemin Hadivent'e dair merak edilenler..

Ünlü oyuncudan korkutan paylaşım! Yürekler ağza geldi

Sevda Çiçeği ve Hayal ve Gerçek gibi dizilerde rol alan oyuncu Yasemin Hadivent, tatil sezonunu Bodrum, Torba'da açtı. Arkadaş grubuyla denize açılan ünlü isim korku dolu anlar yaşadı.

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Ünlü oyuncudan korkutan paylaşım! Yürekler ağza geldi

Denizde camgöz köpekbalığına denk gelen Hadivent, o anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımının altına 'Torba’da köpekbalığı, hem de camgöz...' notunu düştü. İşte o anlar...

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Ünlü oyuncudan korkutan paylaşım! Yürekler ağza geldi

Peki bir dönem ekranlarda yıldızı parlayıp ardından ortadan bir anda kaybolanlardan Yasemin Hadivent kimdir? Nasıl ünlü oldu? İşte Hadivent'e dair merak edilenler...

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Ünlü oyuncudan korkutan paylaşım! Yürekler ağza geldi

YASEMİN HADİVENT KİMDİR? Yasemin Hadivent, 6 Haziran 1982 yılında Sofya'da doğdu. Annesi Bulgaristan Türklerinden babası İran Azerilerindendir. Soyadı Farsça kökenlidir ve ''yol gösterici, mürşid anlamına'' gelmektedir.

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