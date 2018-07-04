Ünlü oyuncudan korkutan paylaşım! Yürekler ağza geldi

Sevda Çiçeği ve Hayal ve Gerçek gibi dizilerde rol alan oyuncu Yasemin Hadivent, tatil sezonunu Bodrum, Torba'da açtı. Arkadaş grubuyla denize açılan ünlü isim korku dolu anlar yaşadı.
Denizde camgöz köpekbalığına denk gelen Hadivent, o anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımının altına 'Torba’da köpekbalığı, hem de camgöz...' notunu düştü. İşte o anlar...
Peki bir dönem ekranlarda yıldızı parlayıp ardından ortadan bir anda kaybolanlardan Yasemin Hadivent kimdir? Nasıl ünlü oldu? İşte Hadivent'e dair merak edilenler...
YASEMİN HADİVENT KİMDİR? Yasemin Hadivent, 6 Haziran 1982 yılında Sofya'da doğdu. Annesi Bulgaristan Türklerinden babası İran Azerilerindendir. Soyadı Farsça kökenlidir ve ''yol gösterici, mürşid anlamına'' gelmektedir.
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