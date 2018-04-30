Ünlü oyuncudan büyük sürpriz! Hiç beklemediği bir anda...

Kadıköy'deki Apartman Sahne'de sahnelediği oyunun sonrasında bir sürpriz yapan Umut Oğuz, geçen hafta nikah kıydığı eşi Sevilay Oğuz'a, izleyiciler önünde evlenme teklif etti.

Umut Oğuz, eşine yazdığı duygusal metni seslendirerek, konfetiler eşliğinde "Benimle evlenir misin?" sorusunu yönelterek, hazırladığı yüzüğü eşine takdim etti.

Bugüne kadar birçok dizi ve sinema filminde rol alan Umut Oğuz, eşiyle aralarında çok fazla ortak nokta olduğuna işaret etti.

Umut Oğuz, kasım ayında eşiyle tanıştıklarını belirterek, "Geçen perşembe günü evlendik ama evlenme teklif edememiştim. Ben sahne adamıyım kendimi bildim bileli sahnedeyim. Evlilik teklifi için de bundan daha güzel bir yer olamazdı." dedi.

Umut Oğuz, Apartman Sahne'nin yeni açılan bir mekan olduğunu belirterek, evlenme teklifi için yapılan hazırlıklara yakınlarının yardımlarının da büyük olduğunu söyledi.

Yaşadığı talihsiz gibi görünen ama zaman geçtikçe komikleşen olayları anlattığı "Mıknatıs"ı 26. kez sahnelediğini aktaran Umut Oğuz, "Bazen seyirciyle keyifli atışmalar da oluyor. Bildiğin stand up tarzı ama mesela ölümü anlatıyorum, insanlar kahkahayla gülüyor. Hikayelerim organik, bu nedenle üzerine fazla bir şey koymama gerek kalmıyor, zaten komik." diye konuştu.

''AVRUPA'DA OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM''

Umut Oğuz, bir oyuncunun sürekli sahnede olmak istediğine vurgu yaparak, Belçika'nın Brüksel şehrinde de sahnelediği oyununu Avrupa'nın her yerinde seyirciyle buluşturmak istediğine vurgu yaptı.

Hayatın içinden konularla mizah yapmanın zor olduğuna dikkati çeken Umut Oğuz, "Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye'den bir şey gittiği zaman mutlu oluyor. O yüzden Anadolu ve ardından Avrupa turnesi yapmak istiyorum. Benim dilimi anlayan herkes benim seyircim. Kimseyi incitmeden mizah yapıyorum. Aslında bu tek kişilik kalabalık bir gösteri. Çünkü anlattığım çok insan var." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Umut Oğuz, eylüle kadar yeni bir dizide rol almayacağını ve bu süreçte sahnede olmak istediğini söyledi.