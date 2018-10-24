Ünlü oyuncudan bomba itiraf: Karşıma geçip mastürbasyon yaptı

Geçtiğimiz yıl beş kadına cinsel istismar suçlamasıyla gündeme gelen ABD'li ünlü komedyen Louis C.K. otel odasında kadınların karşısında mastürbasyon yaptığını itiraf etmişti. ABD'li oyuncu Sarah Silverman, Louis C.K.'yı savunarak şok bir itirafta bulundu.

Tüm suçlamaları reddeden Louis C.K. hakkında Sarah Silverman, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü komedyeni savunduğunu belirten Silverman, Louis'in onun karşısında mastürbasyon yapmasına izin verdiğini de itiraf etti. Bir radyo programına katılan Sarah Silverman "Bunu söylediğime pişman olacak mıyım bilmiyorum." diyerek sözlerine şöyle devam etti: Twitter

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EVET BUNU GÖRMEK İSTİYORUM DEDİM! Louis'i uzun süredir tanıyorum, bunu mazeret için söylemiyorum lütfen yanlış anlamayın. Biz çocukken, Louis bana karşımda mastürbasyon yapıp yapamayacağını sormuştu ve ben de 'evet bunu görmek istiyorum' demiştim. Bu diğer kadınlara yaptıklarıyla aynı şey değildi. Twitter

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BU İNANILMAZDI! ABD basınında yaptığı açıklamalarla gündeme düşen Silverman, "Biz sadece arkadaştık, yapacağı şeyi görmek istiyordum ve bu inanılmazdı. Bazen de 'hayır bu iğrenç" derdim ve pizza yerdik." şeklinde konuştu. Twitter

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