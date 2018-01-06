Ünlü oyuncu yakalanmamak için depoda saklandı

Ünlü oyuncu yakalanmamak için depoda saklandı

Arnavutköy'de 3 erkek arkadaşıyla vakit geçiren İlker Kaleli, mekan çıkışında gazetecilerin olduğunu öğrenince ne yapacağını şaşırdı. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda görüntü vermemek için aracını kapıya sıfır yanaştıran yakışıklı oyuncu, çare olmayınca da görevlileri gazetecilerin yanına gönermişti. Bir türlü istediği sonucu alamayan Kaleli, çıkışta da olanlarla bir alakası olmadığını söylemişti. Olayın ardından birkaç hafta geçmesine rağmen sebepsizce tavırlarına devam eden ünlü oyuncu, bu kez bulunduğu mekanın deposundan çıkış yaptı. Mutfağın içinden geçen ve çöplerin atıldığı bölümde bekleyen İlker Kaleli, özel aracını oraya çağırarak, bu kez muhabirleri atlatmayı başardı.

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Ünlü oyuncu yakalanmamak için depoda saklandı

Arnavutköy'de 3 erkek arkadaşıyla vakit geçiren İlker Kaleli, mekan çıkışında gazetecilerin olduğunu öğrenince ne yapacağını şaşırdı. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda görüntü vermemek için aracını kapıya sıfır yanaştıran yakışıklı oyuncu, çare olmayınca da görevlileri gazetecilerin yanına gönermişti. Bir türlü istediği sonucu alamayan Kaleli, çıkışta da olanlarla bir alakası olmadığını söylemişti. Olayın ardından birkaç hafta geçmesine rağmen sebepsizce tavırlarına devam eden ünlü oyuncu, bu kez bulunduğu mekanın deposundan çıkış yaptı. Mutfağın içinden geçen ve çöplerin atıldığı bölümde bekleyen İlker Kaleli, özel aracını oraya çağırarak, bu kez muhabirleri atlatmayı başardı.

24
Ünlü oyuncu yakalanmamak için depoda saklandı

Arnavutköy'de 3 erkek arkadaşıyla vakit geçiren İlker Kaleli, mekan çıkışında gazetecilerin olduğunu öğrenince ne yapacağını şaşırdı. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda görüntü vermemek için aracını kapıya sıfır yanaştıran yakışıklı oyuncu, çare olmayınca da görevlileri gazetecilerin yanına gönermişti. Bir türlü istediği sonucu alamayan Kaleli, çıkışta da olanlarla bir alakası olmadığını söylemişti. Olayın ardından birkaç hafta geçmesine rağmen sebepsizce tavırlarına devam eden ünlü oyuncu, bu kez bulunduğu mekanın deposundan çıkış yaptı. Mutfağın içinden geçen ve çöplerin atıldığı bölümde bekleyen İlker Kaleli, özel aracını oraya çağırarak, bu kez muhabirleri atlatmayı başardı.

34
Ünlü oyuncu yakalanmamak için depoda saklandı

Arnavutköy'de 3 erkek arkadaşıyla vakit geçiren İlker Kaleli, mekan çıkışında gazetecilerin olduğunu öğrenince ne yapacağını şaşırdı. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda görüntü vermemek için aracını kapıya sıfır yanaştıran yakışıklı oyuncu, çare olmayınca da görevlileri gazetecilerin yanına gönermişti. Bir türlü istediği sonucu alamayan Kaleli, çıkışta da olanlarla bir alakası olmadığını söylemişti. Olayın ardından birkaç hafta geçmesine rağmen sebepsizce tavırlarına devam eden ünlü oyuncu, bu kez bulunduğu mekanın deposundan çıkış yaptı. Mutfağın içinden geçen ve çöplerin atıldığı bölümde bekleyen İlker Kaleli, özel aracını oraya çağırarak, bu kez muhabirleri atlatmayı başardı.

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