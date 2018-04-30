Ünlü oyuncu sahnede öyle bir şey yaptı ki herkes şaştı kaldı!

Oyuncu Umut Oğuz Kadıköy'de Apartman Sahne'de sahnelediği oyunun ardından büyük bir sürprize imza attı. Oğuz, geçtiğimiz hafta nikah kıydığı eşi Sevilay Oğuz'a, yazdığı duygusal metni seslendirerek zleyiciler önünde evlenme teklif etti.

Oyuncu Umut Oğuz Kadıköy'deki Apartman Sahne'de sahnelediği oyunun ardından eşi Sevilay Oğuz'a sürpriz bir evlenme teklifi yaptı. Oğuz, eşine izleyiciler önünde ve konfetiler eşliğinde yazdığı duygusal metni seslendirerek evlenme teklifinde bulundu. Bugüne kadar birçok dizi ve sinema filminde rol alan Oğuz, eşiyle aralarında çok fazla ortak nokta olduğunu söyledi. Umut Oğuz, eşiyle kasım ayında tanıştıklarını belirterek, "Geçen perşembe günü evlendik ama evlenme teklif edememiştim. Ben sahne adamıyım kendimi bildim bileli sahnedeyim. Evlilik teklifi için de bundan daha güzel bir yer olamazdı." dedi. Twitter

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Oğuz, Apartman Sahne'nin yeni açılan bir mekan olduğunu belirterek, evlenme teklifi için yapılan hazırlıklara yakınlarının yardımlarının da büyük olduğunu söyledi. Yaşadığı talihsiz gibi görünen ama zaman geçtikçe komikleşen olayları anlattığı "Mıknatıs"ı 26. kez sahnelediğini aktaran Oğuz, "Bazen seyirciyle keyifli atışmalar da oluyor. Bildiğin stand up tarzı ama mesela ölümü anlatıyorum, insanlar kahkahayla gülüyor. Hikayelerim organik, bu nedenle üzerine fazla bir şey koymama gerek kalmıyor, zaten komik." diye konuştu. Twitter

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"Avrupa'da oynamayı çok istiyorum": Umut Oğuz, bir oyuncunun sürekli sahnede olmak istediğine vurgu yaparak, Belçika'nın Brüksel şehrinde de sahnelediği oyununu Avrupa'nın her yerinde seyirciyle buluşturmak istediğine vurgu yaptı. Hayatın içinden konularla mizah yapmanın zor olduğuna dikkati çeken Oğuz, "Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye'den bir şey gittiği zaman mutlu oluyor. Twitter

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