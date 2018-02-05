Ünlü oyuncu Müslüman mı oldu?

Müslümanlar'ın hoşgörü anlayışı, benim için tam anlamıyla bir aydınlanma oldu. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmam ise menajerim tarafından yasaklandı. Ben İslam'a olan ilgimi saklamak istemedim ama yöneticim biraz daha beklememi ve bunu iyice düşünmemi söylemişti. Ben de bunu yaptım ve bir pazar günü gerçekten müslüman olmaya karar verdim. Tek istediğim arkadaşlarım ve ailemden destek almak, Assalamualaikum."