Ünlü oyuncu kostüm odasına girdi çırılçıplak fotoğrafını paylaştı!

2017 yılının başından bu yana, önce cinsel ilişi bağımlısı olduğunu açıklayan; Kourtney Kardashian’ın çocuklarının babası Scott Disick ile beraber olarak Hollywood’da bomba gibi patladı. Ardından kendini tüm medyadan çekerek tamamen sosyal medya üzerinden hayranlarıyla aşk yaşamaya başladı. Disney geçmişini bir kenara bıraktıktan sonra fazla cesur pozları ve aykırı kıyafetleriyle şimdilerde meşhur olan Bella Thorne tam da sakinleşti derken, 2017’ye veda fotoğrafını yayınladı. Kostüm odasında tam anlamıyla çırılçıplak poz veren Bella Thorne fotoğrafın altına “Eğlenceliydi!” notunu düştü.





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2017 yılının başından bu yana, önce cinsel ilişi bağımlısı olduğunu açıklayan; Kourtney Kardashian’ın çocuklarının babası Scott Disick ile beraber olarak Hollywood’da bomba gibi patladı. Ardından kendini tüm medyadan çekerek tamamen sosyal medya üzerinden hayranlarıyla aşk yaşamaya başladı. Disney geçmişini bir kenara bıraktıktan sonra fazla cesur pozları ve aykırı kıyafetleriyle şimdilerde meşhur olan Bella Thorne tam da sakinleşti derken, 2017’ye veda fotoğrafını yayınladı. Kostüm odasında tam anlamıyla çırılçıplak poz veren Bella Thorne fotoğrafın altına “Eğlenceliydi!” notunu düştü.





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2 5

2017 yılının başından bu yana, önce cinsel ilişi bağımlısı olduğunu açıklayan; Kourtney Kardashian’ın çocuklarının babası Scott Disick ile beraber olarak Hollywood’da bomba gibi patladı. Ardından kendini tüm medyadan çekerek tamamen sosyal medya üzerinden hayranlarıyla aşk yaşamaya başladı. Disney geçmişini bir kenara bıraktıktan sonra fazla cesur pozları ve aykırı kıyafetleriyle şimdilerde meşhur olan Bella Thorne tam da sakinleşti derken, 2017’ye veda fotoğrafını yayınladı. Kostüm odasında tam anlamıyla çırılçıplak poz veren Bella Thorne fotoğrafın altına “Eğlenceliydi!” notunu düştü.





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