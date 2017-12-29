Ünlü oyuncu kocası hasta yatağındayken başka bir erkekle yakalandı!

'O Hayat Benim' dizisinin Efsun’u Ceren Moray, önceki akşam Kuruçeşme’de bir erkek arkadaşıyla yemekte buluştu. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken ikili, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince ne yapacağını şaşırdı. Arkadaşıyla arasına mesafe koyan Ceren Moray, sonrasında şu açıklamayı yaptı: “Kendisi 15 yıllık arkadaşım. Dost olduğumuzu sosyal medya hesaplarımda da görebilirsiniz. Eşim yurtdışı tatili sonrası hastalandığı için şu an evde.” Twitter

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Ceren Moray, geçtiğimiz Eylül ayında Fransız sevgilisi Nicco ile Bodrum'da nikâh masasına oturmuştu. 'O Hayat Benim' dizisinin Efsun’u Ceren Moray, önceki akşam Kuruçeşme’de bir erkek arkadaşıyla yemekte buluştu. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken ikili, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince ne yapacağını şaşırdı. Twitter

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Arkadaşıyla arasına mesafe koyan Ceren Moray, sonrasında şu açıklamayı yaptı: “Kendisi 15 yıllık arkadaşım. Dost olduğumuzu sosyal medya hesaplarımda da görebilirsiniz. Eşim yurtdışı tatili sonrası hastalandığı için şu an evde.” Twitter

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