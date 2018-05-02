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Ünlü oyuncu, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Ünlü oyuncu, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle izleyicinin zihninde yer eden oyuncu Seda Yıldız, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 12:33 - Güncelleme: 02-05-2018 12:33

ATV'de salı günleri reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin usta oyuncusu Seda Yıldız, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Seda Yıldız adaylık başvurusunu yaparken parti rozetini de yakasına taktı.

SEDA YILDIZ KİMDİR?
20 mayıs 1962 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelen oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezundur. Sayısız dizi, tiyatro ve sinema filminde rol almıştır fakat Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştur.Kariyer hayatı boyunca rol aldığı başlıca projeler; Gönül Dostları, Hacer Ana Ve Oğulları, Bizim Aile, Cesur Yürek, Çiçek Taksi, Böyle Mi Olacaktı, Tatlı Hayat, Mühürlü Güller, Asla Unutma, Kaybolan Yıllar, Yağmurdan Sonra, Kurtlar Vadisi Pusu, Kollama ve son olarak 2013 yılında Ben Onu Çok Sevdim dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştır. Şimdilerde Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Reşit rolüyle tekrar kamera karşısında.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 02 Mayıs 2018 14:02 demekki ileri görüşlü sanatçılarımız varmış.daha ölmemiş. ama yıllarca toplumun gönlünde büyüyen, ama akp ile sınırda klarnetle eğlennen yaşarken kendini öldürenler de vardı.

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