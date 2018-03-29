Ünlü oyuncu iç çamaşırı giymedi sokağa çıktı sonra bakın ne yaptı

Oyuncu Phoebe Price, Beverly Hills sokaklarında iç çamaşırı olmadan gezdi. Eğilip köpeğini seven ünlü yıldız poposu görünsün diye öyle şeyler yaptı ki görenler hayrete düştü. Daha sonra aynı pozları Instagram'ından paylaşan ünlü yıldızın bu ilk icraatı değil.

Ünlü oyuncu iç çamaşırı giymedi sokağa çıktı sonra bakın ne yaptı

Oyuncu Phoebe Price, Beverly Hills sokaklarında iç çamaşırı olmadan gezdi. Eğilip köpeğini seven ünlü yıldız poposu görünsün diye öyle şeyler yaptı ki görenler hayrete düştü. Daha sonra aynı pozları Instagram'ından paylaşan ünlü yıldızın bu ilk icraatı değil.

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Ünlü oyuncu iç çamaşırı giymedi sokağa çıktı sonra bakın ne yaptı

Oyuncu Phoebe Price Beverly Hills sokaklarında olay yarattı. Köpeğini gezdirmeye çıkan ünlü oyuncu mini elbisenin altına iç çamaşırı giymedi ve bunu paparazzilere göstermek için elinden geleni yaptı.



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Ünlü oyuncu iç çamaşırı giymedi sokağa çıktı sonra bakın ne yaptı

Önce eğilip köpeğini sevdi. Paparazzilerin ilgisinin arttığını görünce aynı hareketi defalarca yaptı. Üstüne bir de rüzgar esince Phoebe Price'ın bütün poposu magazin malzemesi oldu.



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Ünlü oyuncu iç çamaşırı giymedi sokağa çıktı sonra bakın ne yaptı

İşte çevredekilerin ilgisini de umursamayan ünlü oyuncunun o halleri...

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