Ünlü oyuncu iç çamaşırı giymedi sokağa çıktı sonra bakın ne yaptı

Oyuncu Phoebe Price, Beverly Hills sokaklarında iç çamaşırı olmadan gezdi. Eğilip köpeğini seven ünlü yıldız poposu görünsün diye öyle şeyler yaptı ki görenler hayrete düştü. Daha sonra aynı pozları Instagram'ından paylaşan ünlü yıldızın bu ilk icraatı değil.