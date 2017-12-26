Ünlü oyuncu hırsızlık yaparken yakalandı! Kelepçeyi vurdular

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Lainie Kazan'ın hırsızlık yaparken yakalandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü magazin sitesi TMZ, 77 yaşındaki yıldızın, Kaliforniya eyaletinin San Fernando Vadisi'nde bir marketten yiyecek çalmaya çalışırken fark edilerek tutuklandığını ileri sürdü. TMZ'nin haberine göre, "Kalbinin Sesini Dinle" adlı film serisindeki "Maria Portokalos" rolüyle zihinlere kazınan Kazan, önceki gün gittiği marketten 180 dolar tutarında alışverişini ödemeden ayrılmaya çalıştı.