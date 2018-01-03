Ünlü oyuncu herkesi şaşırttı! Buz gibi havada denize girdi

Ünlü oyuncu herkesi şaşırttı! Buz gibi havada denize girdi

“Ömürsün Doktor” oyununun turnesine devam eden ünlü oyuncu Betül Şahin, yeni yıl tatilini fırsat bilip soluğu Bodrum’da aldı. Ünlü oyuncu, yılın ilk günü bikinisini giyip kendini buz gibi sulara bıraktı. Şahin, bir süre yüzdü. Sudan çıktıktan sonra da hemen giyinmek yerine birkaç selfie çekti. Ünlü oyuncu, kendisini plajda görenleri şaşkına çevirdi. Betül Şahin'in kış ortasında kendisini buz gibi sulara bırakması sosyal medyadaki takipçileri dahil herkesi şaşkınlığa uğrattı ancak ünlü oyuncu bu durumdan oldukça memnun görünüyordu.

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Ünlü oyuncu herkesi şaşırttı! Buz gibi havada denize girdi

“Ömürsün Doktor” oyununun turnesine devam eden ünlü oyuncu Betül Şahin, yeni yıl tatilini fırsat bilip soluğu Bodrum’da aldı. Ünlü oyuncu, yılın ilk günü bikinisini giyip kendini buz gibi sulara bıraktı. Şahin, bir süre yüzdü. Sudan çıktıktan sonra da hemen giyinmek yerine birkaç selfie çekti. Ünlü oyuncu, kendisini plajda görenleri şaşkına çevirdi. Betül Şahin'in kış ortasında kendisini buz gibi sulara bırakması sosyal medyadaki takipçileri dahil herkesi şaşkınlığa uğrattı ancak ünlü oyuncu bu durumdan oldukça memnun görünüyordu.

29
Ünlü oyuncu herkesi şaşırttı! Buz gibi havada denize girdi

“Ömürsün Doktor” oyununun turnesine devam eden ünlü oyuncu Betül Şahin, yeni yıl tatilini fırsat bilip soluğu Bodrum’da aldı. Ünlü oyuncu, yılın ilk günü bikinisini giyip kendini buz gibi sulara bıraktı. Şahin, bir süre yüzdü. Sudan çıktıktan sonra da hemen giyinmek yerine birkaç selfie çekti. Ünlü oyuncu, kendisini plajda görenleri şaşkına çevirdi. Betül Şahin'in kış ortasında kendisini buz gibi sulara bırakması sosyal medyadaki takipçileri dahil herkesi şaşkınlığa uğrattı ancak ünlü oyuncu bu durumdan oldukça memnun görünüyordu.

39
Ünlü oyuncu herkesi şaşırttı! Buz gibi havada denize girdi

“Ömürsün Doktor” oyununun turnesine devam eden ünlü oyuncu Betül Şahin, yeni yıl tatilini fırsat bilip soluğu Bodrum’da aldı. Ünlü oyuncu, yılın ilk günü bikinisini giyip kendini buz gibi sulara bıraktı. Şahin, bir süre yüzdü. Sudan çıktıktan sonra da hemen giyinmek yerine birkaç selfie çekti. Ünlü oyuncu, kendisini plajda görenleri şaşkına çevirdi. Betül Şahin'in kış ortasında kendisini buz gibi sulara bırakması sosyal medyadaki takipçileri dahil herkesi şaşkınlığa uğrattı ancak ünlü oyuncu bu durumdan oldukça memnun görünüyordu.

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