Ünlü oyuncu Haluk Piyes'in son halini görenler gözlerine inanamadı!

Türk asıllı Alman dizi ve sinema oyuncusu Haluk Piyes'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine toplayan yakışıklı oyuncunun neredeyse tümüyle beyazlayan saçları yaşlandığını gösteriyor.

Ünlü oyuncu Haluk Piyes'in son halini görenler gözlerine inanamadı!

Bir zamanlar Türk dizi ve filmlerinde sıklıkla gördüğümüz ayrıca Almanya'da da farklı projelerde yer almış olan yakışıklı oyuncu Haluk Piyes değişimiyle herkesi şaşırttı. En son 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Galip Derviş dizisiyle televizyon ekranlarında gördüğümüz Piyes uzun süredir bir projede yer almıyor.

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Ünlü oyuncu Haluk Piyes'in son halini görenler gözlerine inanamadı!

43 yaşında gelen yakışıklı oyuncunun eski halinden eser kalmamış. 2007 yılında Osman Sınav yapımı "Pusat" adlı televizyon dizisiyle adından söz ettirmeyi başaran Piyes, sürekli spor yaptığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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Ünlü oyuncu Haluk Piyes'in son halini görenler gözlerine inanamadı!

HALUK PİYES KİMDİR? 30 Mart 1975 tarihinde Almanya, Köln'de doğan Piyes'in 2 ablası vardır. Annesi Tarsus, Sarıibrahimli, babası ise Kırşehir, Çiçekdağlı'dır. Ailesi 1970 yılında Almanya'ya çalışmaya gitmiş babası ise o küçükken evi terk etmiştir. Piyes, Almanya'da ilk öğretmeninin desteği ile okuldayken tiyatro kurslarına gitti.

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Ünlü oyuncu Haluk Piyes'in son halini görenler gözlerine inanamadı!

Almanya'da okuduğu üniversitede bitirmediği hukuk eğitimiyle birlikte tiyatro ve sinema eğitimi de aldı. Boks eğitimi de aldı. Bir ara fuarlarda sunuculuk yaptı. Bakalorya 'sını Yahudi bir okulda bitirdi.

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