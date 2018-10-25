Ünlü oyuncu Haluk Piyes'in son halini görenler gözlerine inanamadı!

Bir zamanlar Türk dizi ve filmlerinde sıklıkla gördüğümüz ayrıca Almanya'da da farklı projelerde yer almış olan yakışıklı oyuncu Haluk Piyes değişimiyle herkesi şaşırttı. En son 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Galip Derviş dizisiyle televizyon ekranlarında gördüğümüz Piyes uzun süredir bir projede yer almıyor.