Ünlü oyuncu Gürgen Öz Yılmaz Özdil'e fena çaktı! Nutuk 25 TL ama...

Ünlü oyuncu Gürgen Öz, Yılmaz Özdil'in 2 bin 500 liraya satışa sunulacak kitabı için, "Atatürk'ün kendi yazdığı kitap Nutuk 25 lira ama yok 2 bin 500 lira verip onunla ilgili yazılmış kitabı almak daha mantıklı" dedi

Son günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ile adından oldukça söz ettirmeye başlayan Gürgen Öz, Yılmaz Özdil'in 2 bin 500 liraya satışa sunulacak kitabı için, "Atatürk'ün kendi yazdığı kitap Nutuk 25 lira ama yok 2 bin 500 lira verip onunla ilgili yazılmış kitabı almak daha mantıklı" dedi. Oyuncu Gürgen Öz, Instagram'dan paylaştığı videolarla gündemi oldukça meşgul etmeye başladı. Gürgen Öz'ün Yılmaz Özdil'in 2 bin 500 liraya satışa çıkacak olan kitabı için yaptığı eleştiri sosyal medyada gündem oldu. Twitter

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Yılmaz Özdil'in satışa çıkacak olan kitabı hakkında bir çok sosyal medya kullanıcısı eleştiride bulunmuştu. Ülke gündemini meşgul eden konularla ilgili eleştirel bir mizah yapan Gürgen Öz ise, Yılmaz Özdil'in kitabı hakkında söyledikleriyle adeta sosyal medyayı salladı. Gürgen Öz, 2 bin 500 liraya satışa çıkan Yılmaz Özdil kitabıyla ilgili, Atatürk'ün kendi yazdığı kitap Nutuk 25 lira ama yok 2 bin 500 lira verip onunla ilgili yazılmış kitabı almak daha mantıklı" dedi. Twitter

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İşte Öz'ün videosunda yer alan ifadeler: ''Hayatım ya gülmemek elde değil, gülmemek elde değil. Bu kapitalizmi çok seviyorum. Şimdi Yılmaz Özdil bir Atatürk kitabı yapmış 2 bin 500 lira yani 400 euro, asgari ücret 2 bin lira ama önemli değil kriz var ama önemli değil. 2 bin 500 lira dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kitap yok sadece Türkiye'de olur. Twitter

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