Ünlü oyuncu Gupse Özay'a Afrin tepkisi!

GUPSE ÖZAY: "TEPKİLER DOĞRU": Gupse Özay, yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hassas bir dönemden geçildiğini ve tepkilerin haklı olduğunu belirtti. "Normalde üzücü durumlarla ilgili paylaşım yapmıyorum. İnsanlar belki biraz nefes alır diye. Lakin uyanır uyanmaz depremden dolayı binlerce kişi öldü gibi bir bilgi gelince, peki tabii paylaşım yaptım. Fakat şu an hassas bir dönem. Tepkiler doğru" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, bu gerekçeyle paylaştığı tweeti sildiğini açıkladı.