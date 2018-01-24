Ünlü oyuncu Gupse Özay'a Afrin tepkisi!

Ünlü oyuncu Gupse Özay'a Afrin tepkisi!

Ünlü oyuncu Gupse Özay, Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yapmazken, Alaska'daki depremle ilgili üzüntülerini paylaşması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Alaska tweetini silen Özay, tepkiler üzerine açıklama yaptı.

112
Ünlü oyuncu Gupse Özay'a Afrin tepkisi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye-Afrin'de terör örgütü PKK-PYD-YPG ve DAEŞ'e yönelik hedefleri vurmak ve sınırı terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı ve 'Zeytin Dalı' adını verdiği operasyona birçok ünlü isim sosyal medyadan destek oldu. Oyuncu Gupse Özay, Afrin ile ilgili paylaşım yapmayıp, Alaska'daki depreme üzülünce tepkilerin hedefi oldu. Oyuncu tepkiler üzerine ilgili tweetini silmek zorunda kaldı.

212
Ünlü oyuncu Gupse Özay'a Afrin tepkisi!

GUPSE ÖZAY: "TEPKİLER DOĞRU": Gupse Özay, yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hassas bir dönemden geçildiğini ve tepkilerin haklı olduğunu belirtti. "Normalde üzücü durumlarla ilgili paylaşım yapmıyorum. İnsanlar belki biraz nefes alır diye. Lakin uyanır uyanmaz depremden dolayı binlerce kişi öldü gibi bir bilgi gelince, peki tabii paylaşım yaptım. Fakat şu an hassas bir dönem. Tepkiler doğru" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, bu gerekçeyle paylaştığı tweeti sildiğini açıkladı.

312
Ünlü oyuncu Gupse Özay'a Afrin tepkisi!

Ünlü oyuncu Gupse Özay, Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yapmazken, Alaska'daki depremle ilgili üzüntülerini paylaşması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Alaska tweetini silen Özay, tepkiler üzerine açıklama yaptı.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat