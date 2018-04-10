Ünlü oyuncu eski aşkına geri döndü!

Yayınlandığı dönem reytinglerde üst sıralarda yer alan İçerde dizisindeki set arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, geçtiğimiz ekimde yollarını ayırmıştı. Yaklaşık beş aydır ayrı olan ikili, hafta sonu Etiler’deki La Boucherie’de samimi bir şekilde objektiflere takıldı. Burak Kut’u dinlemeye giden Ulusoy ve Sarışın, gece boyunca sohbet edip, eğlendi.