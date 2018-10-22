Ünlü oyuncu eşiyle öpüştüğü fotoğrafı paylaştı sosyal medyada olay oldu!

27 yaşındaki oyuncu ve model Emily Ratajkowski, geçtiğimiz şubat ayında evlendiği kocası Sebastian Bear-McClard ile sosyal medyada öpüştükleri fotoğrafı paylaşınca gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü oyuncu eşiyle öpüştüğü fotoğrafı paylaştı sosyal medyada olay oldu!

İngiliz-ABD'li oyuncu ve model Ratajkowski geçtiğimiz şubat ayında Sebastian Bear-McClard ile evlenmişti. Sosyal medyada 20 milyon takipçisi bulunan Ratajkowski ve eşi, 2 haftalık ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

122
Ünlü oyuncu eşiyle öpüştüğü fotoğrafı paylaştı sosyal medyada olay oldu!

Sinema oyuncusu olan kocası Sebastian Bear-McClard ile öpüşürken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan güzel model, fotoğrafın altına "Evet iğrenciz ama dürüst olmak gerekirse hiç de umrumda değil" diyerek gelen hiçbir yorumu önemsemediğini de ifade etti.

222
Ünlü oyuncu eşiyle öpüştüğü fotoğrafı paylaştı sosyal medyada olay oldu!

Ani bir kararla evlenen ve gelinlik bile giymeyen Ratajkowski'nin bu gönderisi kısa süre içinde 732 bin beğeni aldı.

322
Ünlü oyuncu eşiyle öpüştüğü fotoğrafı paylaştı sosyal medyada olay oldu!

EMİLY RATAJKOWSKİ KİMDİR? 7 Haziran 1991'de, İngiltere'nin başkenti Londra'ya bağlı Westminster'da, dünyaya geldi. Annesi İsrail babası ise Polonya asıllıdır.

422
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro