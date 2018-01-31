Ünlü oyuncu, Diriliş Ertuğrul kadrosunda

Hakan Onat, başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Metin Günay'ın oturduğu 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 104'üncü bölümden itibaren rol alacak. Hakan Onat, 'Diriliş Ertuğrul'da Bilecik Tekfuru'nun komutanı 'Angelos' karakterine hayat verecek.Son derece otoriter bir yapıya sahip olan 'Angelos', 'Ares'in başaramadığı görevleri toparlamak ve yardımcı olmak adına dizide boy gösterecek. Twitter

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Hakan Onat, başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Metin Günay'ın oturduğu 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 104'üncü bölümden itibaren rol alacak. Hakan Onat, 'Diriliş Ertuğrul'da Bilecik Tekfuru'nun komutanı 'Angelos' karakterine hayat verecek.Son derece otoriter bir yapıya sahip olan 'Angelos', 'Ares'in başaramadığı görevleri toparlamak ve yardımcı olmak adına dizide boy gösterecek. Twitter

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Hakan Onat, başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Metin Günay'ın oturduğu 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 104'üncü bölümden itibaren rol alacak. Hakan Onat, 'Diriliş Ertuğrul'da Bilecik Tekfuru'nun komutanı 'Angelos' karakterine hayat verecek.Son derece otoriter bir yapıya sahip olan 'Angelos', 'Ares'in başaramadığı görevleri toparlamak ve yardımcı olmak adına dizide boy gösterecek. Twitter

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