Ünlü oyuncu cinsel ilişki tarikatı üyeliğinden gözaltında

Yayınlandığı dönemde Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip Smallville dizisinin yıldızı 35 yaşındaki Allison Mack FBI tarafından seks tarikatı bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı. Allison Mack'in örgütün üst düzey isimlerinden olduğu ortaya çıktı. Mack'in örgütte genç kadınları seks kölesi olarak tarikata dahil etme görevini yerine getirdiği ve onlara video ve fotoğraf kaydıyla şantaj yaptığı belirtildi.
TMZ'de yer alan habere göre, Mack'in tarikatta bir görevinin de kadın seks kölelerinin tarikatın yöneticisine her zaman itaat etmelerini sağlamak olduğu ortaya çıktı. Seks kölesi olarak kullanılan kadınların cinsel verimliliği azalana kadar aç bırakıldığı açıklandı.
ABD'li federal yetkililer Mack'in kefalet bedelinin çok yüksek olacağını talep etti. Mack'in tutuklanması durumunda 15 ila müebbet hapis cezası arasında bir cezaya çarptırılabileceği gelen bilgiler arasında.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER