Ünlü oyuncu cinsel ilişki tarikatı üyeliğinden gözaltında

Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip Smallville dizisinin yıldızı Allison Mack FBI tarafından cinsel ilişki tarikatı bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı.

Ünlü oyuncu cinsel ilişki tarikatı üyeliğinden gözaltında

Yayınlandığı dönemde Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip Smallville dizisinin yıldızı 35 yaşındaki Allison Mack FBI tarafından seks tarikatı bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı. Allison Mack'in örgütün üst düzey isimlerinden olduğu ortaya çıktı. Mack'in örgütte genç kadınları seks kölesi olarak tarikata dahil etme görevini yerine getirdiği ve onlara video ve fotoğraf kaydıyla şantaj yaptığı belirtildi.

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Ünlü oyuncu cinsel ilişki tarikatı üyeliğinden gözaltında

TMZ'de yer alan habere göre, Mack'in tarikatta bir görevinin de kadın seks kölelerinin tarikatın yöneticisine her zaman itaat etmelerini sağlamak olduğu ortaya çıktı. Seks kölesi olarak kullanılan kadınların cinsel verimliliği azalana kadar aç bırakıldığı açıklandı.

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Ünlü oyuncu cinsel ilişki tarikatı üyeliğinden gözaltında

ABD'li federal yetkililer Mack'in kefalet bedelinin çok yüksek olacağını talep etti. Mack'in tutuklanması durumunda 15 ila müebbet hapis cezası arasında bir cezaya çarptırılabileceği gelen bilgiler arasında.

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Ünlü oyuncu cinsel ilişki tarikatı üyeliğinden gözaltında

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