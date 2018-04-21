Ünlü oyuncu cinsel ilişki tarikatı üyeliğinden gözaltında

Yayınlandığı dönemde Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip Smallville dizisinin yıldızı 35 yaşındaki Allison Mack FBI tarafından seks tarikatı bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı. Allison Mack'in örgütün üst düzey isimlerinden olduğu ortaya çıktı. Mack'in örgütte genç kadınları seks kölesi olarak tarikata dahil etme görevini yerine getirdiği ve onlara video ve fotoğraf kaydıyla şantaj yaptığı belirtildi.