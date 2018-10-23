Ünlü oyuncu Cem Özer'den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı...

Ünlü oyuncu Cem Özer 11 gün önce Afyonkarahisar’daki film çekimleri sırasında sette kaza geçirip ayağını kırmıştı. Tedavi için İstanbul'a getirilen Özer'in sağlık durumu kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı. Cem Özer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Cem Özer'in evlilikleri ve eşleri kim soruları akıllara takıldı. Bir dönemin ekran yıldızı olan Cem Özer tam 5 kez evlendi. Cem Özer'in kaç çocuğu var?