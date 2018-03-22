Ünlü oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri gözaltında!

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl dizisinin Behram Paşa’sı Adnan Koç, 3 kardeşi ve torbacıyı gözaltına aldı. Operasyon kapsamında diğer oyuncu S.O’ya da uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl’ın Behram Paşa’sı Adnan Koç, 3 kardeşi ve torbacıyı gözaltına aldı. Operasyon kapsamında diğer oyuncu S.O’ya da uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.