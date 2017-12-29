Ünlü otelde skandal bardakları tuvalet fırçasıyla bardakları yıkadılar

Ünlü otelde skandal bardakları tuvalet fırçasıyla bardakları yıkadılar

Otellerde önceliğimiz her zaman güvenlik ve temizlik oluyor. Tatilde veya zaruri durumlarda kaldığımız otellerde ev konforu ararız ama Çin'de çekilen bu görüntüler sizlere otel lüksünü bir kez daha sorgulatacak. Çin'de üç lüks otelde çekilen görüntüler mide bulandırıyor. İnternete yansıyan görüntülerde, bardakların tuvalet fırçasıyla yıkanıp klozetlerin havlularla silindiği görülüyor.

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Ünlü otelde skandal bardakları tuvalet fırçasıyla bardakları yıkadılar

Çin’in Harbin kentindeki 3 lüks otelde çalışanların hijyen kurallarını mide bulandırıcı düzeyde ihlal ettiği ortaya çıktı. Çin’de bir grup gazeteci, temizlik görevlisi stajyeri kılığında girdikleri otellerdeki hijyen sorunlarını gözler önüne serdi.

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Ünlü otelde skandal bardakları tuvalet fırçasıyla bardakları yıkadılar

Gazeteciler tarafından gizlice çekilen görüntüler Kempinski, Shangri La ve Sheraton gibi geceliği 400 doları aşan beş yıldızlı otellerde temizliğin nasıl yapıldığını gösterdi. Videoya göre temizlikçiler bardakları tuvalet fırçasıyla yıkıyor, banyo havlularıyla klozetin içini temizliyor.

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Ünlü otelde skandal bardakları tuvalet fırçasıyla bardakları yıkadılar

Gazeteciler tarafından gizlice çekilen görüntüler Kempinski, Shangri La ve Sheraton gibi geceliği 400 doları aşan beş yıldızlı otellerde temizliğin nasıl yapıldığını gösterdi. Videoya göre temizlikçiler bardakları tuvalet fırçasıyla yıkıyor, banyo havlularıyla klozetin içini temizliyor.

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