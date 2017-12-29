Ünlü otelde skandal bardakları tuvalet fırçasıyla bardakları yıkadılar

Otellerde önceliğimiz her zaman güvenlik ve temizlik oluyor. Tatilde veya zaruri durumlarda kaldığımız otellerde ev konforu ararız ama Çin'de çekilen bu görüntüler sizlere otel lüksünü bir kez daha sorgulatacak. Çin'de üç lüks otelde çekilen görüntüler mide bulandırıyor. İnternete yansıyan görüntülerde, bardakların tuvalet fırçasıyla yıkanıp klozetlerin havlularla silindiği görülüyor.

