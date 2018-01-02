Ünlü olmak için yola çıkmıştı önce tecavüz edildi sonra ise… Vahşi ölüm!

Kendi cinayetinin başrol oyncusu talihsiz kadının cesedi, 1947 ocak ayında L.A.’de boş bir arazide bulundu. Betty'yi bulan kişi, onu atılmış bir vitrin mankeni sandı. Belinden tamamen kopmuş, kanı boşaltılmış, el ve ayak bileklerinde işkenceye maruz kaldığına dair ip izleri, vücudunun farklı yerlerinde kesikler bulunan kurbanın göğüsleri doğranmış, üzerinde sigara söndürülmüştü. Polis kayıtlarına göre, cesedin cinsel organı çim ile doldurulmuş, anal ilişkiye girilmiş, sol bacağında bulunan gül dövmesi kare şeklinde kesilerek, çıkarılmıştı. Herkese dehşete düşüren bu olay sırrını hala koruyor. Peki katil bulundu mu?
Yaşına göre olgun ve cazibeli Elizabeth Betty Short’un nam-ı diğer ‘Black Dahlia’nın, film yıldızı olma hayaliyle gittiği L.A.'de, 22 yaşındayken hunharca öldürülmesi, polisiye tarihinde çözülmemiş bir sır olarak duruyor. Annesi ile babası ayrılan Betty, çok da iyi geçinemediği ve alkol problemi olan babasında kalır. Bir gün babasının arabası köprünün birinde terk edilmiş halde bulunur. Borçlarından dolayı intihar etti.
Geçim sıkıntısı yaşayan Betty pejmürde bir hayatın içine düşer, çektiği sıkıntılardan kendini içkiye vurur ve içki içmekten de tutuklanır. İntihar ettiğini düşünen babası ortaya çıkar ve Betty'nin kafası iyice karışır. Sık sık yer değiştir, garsonluk başta olmak üzere farklı işlerde çalışır. Hayatını yoluna koyar.
Derken hayatının aşkı ile karşılaşır. ABD hava kuvvetlerinde görevli "Flying Tiger" lakaplı binbaşı Matt Gordon'la nişanlanır. Yaşam sevinciyle dolan genç kadın, hayatının aşkıyla evlilik hazırlıkları yaparken, pilot Gordon'un 1945'te uçağının düşüp ölmesi ile acılara gömülür. Kendini tekrar toparlayan Betty, şansını oyunculukta denemek ister. Hollywood'a kapağı atar, yeni bir hayat kurar ve küçük rollerde görünmeye başlar. Güzelliği ile dikkat çeken Betty'nin aktör John Wayne ile flört ettiği de söylenmekte. Bir gün deneme çekimine gitmek için evden çıkan Betty'den altı gün boyunca haber alınamaz.
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