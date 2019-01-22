Ünlü müzisyene şok hapis cezası!

Müzisyen Deha Bilimlier, 3 yıl önce bir trafik kazasına karıştı. Kaza sonucunda 3 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetti. Kazaya 2 defa takipsizlik kararı verildi ancak acılı aile pes etmedi. Davasından vazgeçmedi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akaru'nun yakın arkadaşı olan müzisyen, Deha Bilimlier, 1 Eylül 2016'da bir bebeğin öldüğü kazaya karıştı. Kaza şöyle gerçekleşti: Deha Bilimlier, Ankara'dan İstanbul'a doğru seyir halindeydi. İddiaya göre Bilimlier, önünde giden Ali Aynıkoğlu'nun kullandığı otomobili sollamak istedi. Bu sırada direksiyon hâkimiyetini kaybeden Aynıkoğlu'nun aracı kaza yaptı. Kazada, Ali Aynıkoğlu ve eşi yaralanırken, 3 yaşındaki kızları hayatını kaybetti. Twitter

Facebook 1 4

Kaza tutanağında Aynıkoğlu'nun kusurlu olduğu, Bilimlier'in ise kurallara uygun seyrettiği rapor edildi. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldırdığı bilirkişi raporunda da aynı doğrultudaydı ve Bilimlier için takipsizlik kararı verildi. Kızı ölen Aynıkoğlu'nun avukatının itirazı üzerine takipsizlik kararı kaldırıldı. Tarafların kusur oranlarının belirlenmesi için dosya Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtias Dairesi'ne gönderildi. Twitter

Facebook 2 4

Bu raporda da Bilimlier için takipsizlik kararı verildi. Ancak acılı aile, davalarından vazgeçmedi. Ailenin öne sürdüğü gerekçeler nedeniyle, bu kez Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği ikinci kez takipsizlik kararını kaldırdı. Savcı olay yerinde keşif istedi. Ardından, 9 Temmuz'da hazırlanan raporda Ali Aynıkoğlu "tali kusurlu", Deha Bilimlier ise "asli kusurlu" olarak not edildi. Twitter

Facebook 3 4