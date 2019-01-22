Ünlü müzisyene şok hapis cezası!

Müzisyen Deha Bilimlier, 3 yıl önce bir trafik kazasına karıştı. Kaza sonucunda 3 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetti. Kazaya 2 defa takipsizlik kararı verildi ancak acılı aile pes etmedi. Davasından vazgeçmedi.

Ünlü müzisyene şok hapis cezası!

Trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akaru'nun yakın arkadaşı olan müzisyen, Deha Bilimlier, 1 Eylül 2016'da bir bebeğin öldüğü kazaya karıştı. Kaza şöyle gerçekleşti: Deha Bilimlier, Ankara'dan İstanbul'a doğru seyir halindeydi. İddiaya göre Bilimlier, önünde giden Ali Aynıkoğlu'nun kullandığı otomobili sollamak istedi. Bu sırada direksiyon hâkimiyetini kaybeden Aynıkoğlu'nun aracı kaza yaptı. Kazada, Ali Aynıkoğlu ve eşi yaralanırken, 3 yaşındaki kızları hayatını kaybetti.

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Ünlü müzisyene şok hapis cezası!

Kaza tutanağında Aynıkoğlu'nun kusurlu olduğu, Bilimlier'in ise kurallara uygun seyrettiği rapor edildi. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldırdığı bilirkişi raporunda da aynı doğrultudaydı ve Bilimlier için takipsizlik kararı verildi. Kızı ölen Aynıkoğlu'nun avukatının itirazı üzerine takipsizlik kararı kaldırıldı. Tarafların kusur oranlarının belirlenmesi için dosya Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtias Dairesi'ne gönderildi.

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Ünlü müzisyene şok hapis cezası!

Bu raporda da Bilimlier için takipsizlik kararı verildi. Ancak acılı aile, davalarından vazgeçmedi. Ailenin öne sürdüğü gerekçeler nedeniyle, bu kez Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği ikinci kez takipsizlik kararını kaldırdı. Savcı olay yerinde keşif istedi. Ardından, 9 Temmuz'da hazırlanan raporda Ali Aynıkoğlu "tali kusurlu", Deha Bilimlier ise "asli kusurlu" olarak not edildi.

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Ünlü müzisyene şok hapis cezası!

Rapolar çelişkili olduğu için tekrar Adli Tıp'a gönderildi. 31 Mayıs 2017'deki rapora göre Aynıkoğlu "asli kusurlu" bulunmuştu. Bu defa, 13 Kasım 2018'de her iki tarafında eşit bir şekilde kusurlu olduğuna karar verildi. Bilimlier'in önündeki Aynıkoğlu'na tehlikeli şekilde yaklaşıp, ardından kusurlu şekilde sollama yaptığı belirlendi. Savcı, Deha Bilimlier'e 15 yıl hapis istemiyle dava açtı.

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