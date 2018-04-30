Ünlü modelden tekne turunda cesur pozlar!

Victoria Secret'in ünlü modelleri Bella Hadid ile Hailey Baldwin, Miami'de tekne turunda objektiflere takıldı. Bella Hadid ve Hailey Baldwin son dönemlerin en genç ve en çok aranan modellerinden. İki iyi arkadaş... Moda dünyasının iki yıldızı, Bella Hadid ve Hailey Baldwin, hafta sonunu bir grup arkadaşlarıyla birlikte Miami'de geçirdi.

Hadid ve Baldwin, Miami gece hayatının tanınmış isimlerinden Dave Frutman'ın teknesinde denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Grutman ve eşinin de eşlik ettiği hafta sonu tatilinden objektiflere bu kareler yansıdı. Podyumların en çok aranan modeli Bella Hadid, bikini tercihi ve cesur hareketleriyle adeta herkesin önüne geçti.İşte genç modellerin tatilinden kareler...