Ünlü modelden tecavüz itirafı! Ortalık fena karıştı

ABD’li model Miranda Vee, işadamı Mohamed Hadid’in geçtiğimiz mart ayında kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek dava açtı. Hadid’in kendisine tecavüz ettiğini ve bu saldırıda Guess’in kurucularından Paul Marciano’nun da rol oynadığını savundu. Bir başka model Kate Upton’ın taciz ifşasının yer aldığı tweet’i bir ekran görüntüsüyle Instagram’dan paylaşan Vee, “Teşekkürler Kate Upton, Muhammed Hadid ve Paul Marciano gibilerinin nasıl biri olduklarını ifşa etmenin tam zamanı! Paul ile şirketin ana merkezinde tanışmıştım ve beni evinde taciz ettikten sonra Muhammed ile ‘kahve’ içmeye göndermişti. Buluşmada onu elinde bir şampanya ile beni beklerken gördüm. Bana burada tecavüz etti. Onların elinde güç var diye neden sessiz kalıyoruz ki?” dedi ve #Bende etiketini paylaştı.