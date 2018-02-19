Ünlü modelden tecavüz itirafı! Ortalık fena karıştı

Ünlü model Miranda Vee, Gigi ve Bella Hadid'in 69 yaşındaki işadamı babaları Mohamed Hadid hakkında tecavüz suçlamasında bulunuldu.

Ünlü modelden tecavüz itirafı! Ortalık fena karıştı

ABD’li model Miranda Vee, işadamı Mohamed Hadid’in geçtiğimiz mart ayında kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek dava açtı. Hadid’in kendisine tecavüz ettiğini ve bu saldırıda Guess’in kurucularından Paul Marciano’nun da rol oynadığını savundu. Bir başka model Kate Upton’ın taciz ifşasının yer aldığı tweet’i bir ekran görüntüsüyle Instagram’dan paylaşan Vee, “Teşekkürler Kate Upton, Muhammed Hadid ve Paul Marciano gibilerinin nasıl biri olduklarını ifşa etmenin tam zamanı! Paul ile şirketin ana merkezinde tanışmıştım ve beni evinde taciz ettikten sonra Muhammed ile ‘kahve’ içmeye göndermişti. Buluşmada onu elinde bir şampanya ile beni beklerken gördüm. Bana burada tecavüz etti. Onların elinde güç var diye neden sessiz kalıyoruz ki?” dedi ve #Bende etiketini paylaştı.

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Ünlü modelden tecavüz itirafı! Ortalık fena karıştı

23 yaşındaki model, sosyal medya hesabından yazıştıklarını, daha sonra ise Los Angeles’ta bulunan bir apartman dairesinde buluştuklarını ve Mohamed Hadid’in kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Hadid ise danışmanları aracılığıyla iddiaları yalanladı. Victoria's Secret melekleri Gigi Hadid ve Bella Hadid’in babası tecavüz iddiasını yalanlarken bu konu özellikle sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı.

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Ünlü modelden tecavüz itirafı! Ortalık fena karıştı

Gigi Hadid ve Bella Hadid ise babalarına sahip çıkarak, ''Miranda Vee şöhret olmak için babama iftira atıyor. Babamı bir basamak olarak gören budala kıza kimse itibar etmesin'' ifadelerini kullandı.

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Ünlü modelden tecavüz itirafı! Ortalık fena karıştı

İşte 23 yaşındaki modelin sosyal medya paylaşımları....

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