Ünlü model yıllar sonra annesine özendi çıplak poz verdi

Lisa Bonet (50), Kasım 1988'de çıplak pozu ile Rolling Stone dergisinin kapağı olmuştu. Aradan geçen 30 yılın ardından ABD'li oyuncunun çıplak pozu 29 yaşındaki kızı Zoe Kravitz ile yeniden gündemde.
29 yaşındaki ABD'li model Zoe Kravitz annesine özendi. Genç model 30 yıl aradan sonra annesinin biri dergiye vermiş olduğu çıplak pozu yeniden canlandırdı.
Annesi gibi oyuncu olan Kravitz, kendisine teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul etti. 'Big Little Lies'ın yıldızı, 30 yıl önce ve 30 yıl sonra çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
29 yaşındaki oyuncunun instagram paylaşımı, yüzbinlerce beğeni binlerce yorum aldı.
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