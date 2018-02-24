Ünlü model müjdeli haber böyle duyurdu

ABD’li model Emily Ratajkowski, oyuncu Sebastian Bear-McClard ile New York’ta düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi. 26 yaşındaki model, evlilik haberini hayranlarına sosyal medya aracılığıyla duyurdu. 26 yaşındaki manken evlilik haberini Instagram hesabından, “ Size bir sürprizim var... Ben bugün evlendim” ifadeleriyle hayranlarıyla paylaştı.

Nikah törenine hardal rengi bir takım elbise ve siyah bir şapkayla katılan Ratajkowski, sadeliğiyle dikkat çekti. Çiftin yakınlarının katıldığı törenin konukları arasında sosyal medya fenomeni The Fat Jewish de yer aldı. Ratajkowski, uzun süredir flört ettiği Jeff Magid ile ilişkisini iki ay önce noktalamış ve geçen kasım ayında, Bear-McClard ile ilk defa bir basketbol maçında görüntülenmişti.



