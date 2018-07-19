Ünlü modacı Hakan Akkaya'ya büyük şok!

Moda programlarından aşina olduğumuz bir isim olan ünlü modacı Hakan Akkaya icralık oldu. Basına yansıyan bilgilere göre; O.G adlı şahıs Akkaya'nın banka hesabına 56 bin lira para gönderdi. İş ortaklığının gerçekleşmemesi üzerine paranın 16 bin lirası iade edilirken, kalan 40 bin liranın beş aya bölünerek eşit miktarlarda ödenmesi koşuluyla taraflar arasında anlaşmaya varıldı.

'BORCUM YOK' DEDİ: Ancak Akkaya, anlaşmaya uymayıp 37 bin lirayı ödemekten vazgeçince, O.G. parasını tahsil edebilmek için icra takibi başlattı. İcra takibine itiraz eden Akkaya, O.G. ile iş ortaklığı planının olmadığını iddia ederek alınan paranın delil olarak gösterilmesine itiraz etti. Ünlü modacı, tekstil atölyeleri olduğunu, O.G'nin ise inşaat sektöründe bulunması nedeniyle kendisiyle herhangi iş ortaklığı kurmasının mümkün olmadığını savundu.