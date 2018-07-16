Ünlü mimarın şirketlerine el konuldu! Adnan Hoca operasyonu

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve adamlarına yönelik 30 ayrı suçtan başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların malvarlıklarına da el konulmuştu. Önemli bir kısmı, Oktar’ın müritlerine adına kayıtlı şirketlerin faaliyet alanları tekstilden inşaata, sigortadan kuyumculuğa bir dizi sektörü kapsıyor.

EL KONULAN ŞİRKET ÜNLÜ MİMARIN... MASAK raporu sonrası sulh ceza hakimliğince el konulan şirketlerden biri de Tasarımhane Yapı Dekorasyon Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi… 2000 yılının Ağustos ayında İstanbul Ticaret Odası’na kaydı yapılan şirketin iki hissedarı var. Şirketin yüzde 50 hissesi Mimar Güzin Erkan Onat’a, kalan yüzde 50 hisse ise Oben Karatepe’ye ait.

BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTI... Aynı zamanda özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak da görev yapan Güzin Erkan Onat, bir dizi önemli projede yer aldı. PTT Pul, Türk İslam Eserleri ve Diyarbakır Arkeoloji Müzesi projeleri, Mimar Güzin Erkan Onat’ın imzasını taşıyor.



3 ŞİRKETE DAHA… Onat’ın diğer hissedarı Oben Karatepe’nın yönetiminde yer aldığı 3 ayrı şirkete daha el konulduğu anlaşıldı.

Hürriyet'in konu ile ilgili olarak aradığı Güzin Erkan Onat’tan dönüş olmadı. Bir diğer hissedar Oben Karatepe’nin ise yurtdışında olduğu belirtildi. Güzin Erkan Onat'ın gözaltında olup olmadığı öğrenilemedi.

'GÖSTERMELİK EVLENDİRİLDİLER'.... Kediciklerle ilgili yaptığı paylaşım yapan 'kedicik Belgeleri' (KediLeaks) isimli hesaptan Güzin Erkan ve ortağı olduğu belirtilen Oben Karatepe ile ilgili şok bir iddia gelmişti. 2 Mart günü yapılan paylaşımda, Güzin Erkan ile Oben Karatepe'nin Adnan Oktar tarafından göstermelik olarak evlendirildikleri iddia edildi. İşte o paylaşım...

Ünlü gömlekçi gözaltında! İşte el konulan 86 şirket...