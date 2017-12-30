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Ünlü menajer Ahmet Bulut boşanıyor! Yuvasını bir köpek yıktı

Ünlü menajer Ahmet Bulut boşanıyor! Yuvasını bir köpek yıktı

Pepe, Arda Turan gibi yıldızların menajeri Ahmet Bulut, kendisinden habersiz şekilde köpeğini barınağa gönderen eşine çok öfkelendi. Ünlü menajer, avukatına “Bizi hemen boşa!” diye talimat verdi.

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Eklenme Tarihi: 30-12-2017 09:22 - Güncelleme: 30-12-2017 09:22

Emre Belözoğlu, Pepe, Arda Turan gibi yıldızların menajerliğini yapan ve birçok futbolcunun yurtdışına transferinde aktif rol oynayan ve başarılı olan Ahmet Bulut, kendisinden habersiz şekilde köpeğini barınağa gönderen eşine çok öfkelendi. Ünlü menajer, avukatına “Bizi hemen boşa!” diye talimat verdi.

Günaydın'da yer alan habere göre; Geçen yıl dünyanın en iyi beş futbol menajerinden biri seçilen Ahmet Bulut ile eşi Ayşe Bulut arasında köpek krizi çıktı. Ünlü menajer, eşinin kendisinden habersiz şekilde köpeğini barınağa göndermesiyle çılgına döndü.

''BİZİ HEMEN BOŞA'' TALİMATI

Eşiyle büyük bir kavga yaşayan ve tüm ipleri koparan Bulut'un avukatını arayıp "Bizi hemen boşa" diye talimat verdiği ortaya çıktı.

3 MİLYONLUK EV VERİYOR

Bulut, eşine 3 milyon liralık bir ev vermeyi kabul etti. Taraflar anlaştı, boşanma yakında gerçekleşiyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Aralık 2017 10:23 Asıl bu kadın bu herifi çoktan boşamalıymış.herif yakına yeni sevgilisiyle ortaya çıkar.

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