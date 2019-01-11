Ünlü medyum fena yakalandı aralarında kızı da var 200'den fazla kadını

Brezilya'da ruhani yetenekleriyle şifa dağıttığını söyleyen dünyaca ünlü medyum Joao Teixeira de Faria, aralarında kızının da bulunduğu 200'den fazla kadının şikayeti üzerine tecavüz ve taciz suçlamasıyla yargılanacak.

İçine 30 doktorun ruhunun ve başka varlıklarının girdiğini ve hastalarını kendisinin değil bunların iyileştirdiğini söyleyen "Tanrı'nın Eli" lakaplı medyum Joao Teixeira de Faria, şoke eden suçlamalarla karşı karşıya. 2013'te Oprah Winfrey'nin programına çıktıktan sonra uluslararası üne kavuşan Faria, pop yıldızları hatta Brezilya cumhurbaşkanlarını bile 'tedavi etmişti'. Twitter

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40 yıldan uzun bir süredir medyumluk yapan Faria, kanser dahil her türlü hastalığı tedavi ettiğini iddia ediyor. 17 Aralık'ta gözaltına alınan Faria'nın "kliniğinin" bulunduğu Abadiana'daki bir mahkeme, dört kadın adına yapılan dava başvurusunu kabul etti. Savcılar, Faria'nın bu kadınlardan ikisine tecavüz ettiğini söylüyor. Twitter

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"TECAVÜZE UĞRADIM AMA KAÇMADIM"

Dünya genelinde binlerce müridi bulunan Faria hakkındaki ilk suçlama, Hollandalı korograf Zahira Maus tarafından yapılmıştı. TV Globo'nun programında konuşan Maus, Faria'nın kendisine tecavüz ettiğini söylemişti. Twitter

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