Ünlü manken evinde ölü bulundu! Tam 5 gün sonra...

Bir dönem podyumlarda fırtınalara estiren dünyaca ünlü manken, evinde ölü bulundu. Ünlü mankenin cesedine öldükten 5 gün sonra ulaşıldı. Ölüm haberi ise magazin gündemine bir adan bomba gibi düşerken, şok etkisi yarattı.
Bir dönemin en popüler mankenlerinden Annabelle Neilson, evinde ölü bulundu. Annabella Neilson'ın bir arkadaşı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Chelsea semtinde yer alan evine girdi, cesetle karşılaşınca polisi aradı.
CESEDİ 5 GÜN SONRA BULUNDU; 49 yaşındaki modelin cesedinin beş gündür evde olduğu ortaya çıktı. Moda dünyasının zirve ismi Alexander McQueen'in en yakın arkadaşı olan Neilson, aynı zamanda McQueen'in ilham perilerinden biriydi. Neilson, ayrıca efsanevi modacıyı intihar etmeden önce gören son kişiydi.
ESKİ SEVGİLİSİNİN DÜĞÜNÜNE KATILMIŞTI; Ünlü model, sosyal medyadan son paylaşımını 8 Temmuz tarihinde yapmıştı. Neilson, o tarihte eski sevgilisi Edward Spencer Churchill'in düğününe katılmıştı.
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