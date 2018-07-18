Ünlü manken evinde ölü bulundu! Tam 5 gün sonra...

CESEDİ 5 GÜN SONRA BULUNDU; 49 yaşındaki modelin cesedinin beş gündür evde olduğu ortaya çıktı. Moda dünyasının zirve ismi Alexander McQueen'in en yakın arkadaşı olan Neilson, aynı zamanda McQueen'in ilham perilerinden biriydi. Neilson, ayrıca efsanevi modacıyı intihar etmeden önce gören son kişiydi.



