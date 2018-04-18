Ünlü ismin oğlu isyan etti: Anne, yalvarırım giyin artık

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'in sosyal medyada sık sık paylaştığı cüretkar pozlarına 16 yaşındaki oğlu Damian isyan etti. Damian, bu pozlar yüzünden arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek annesine "artık giyinik pozlar paylaşması için" yalvardı.

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'in sosyal medyada sık sık paylaştığı cüretkar pozlarına 16 yaşındaki oğlu Damian isyan etti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 52 yaşındaki Hurley'in oğlu Damian, bu pozlar yüzünden arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek annesine "artık giyinik pozlar paylaşması için" yalvardı. Ancak 52 yaşındaki Hurley, oğlunun bu tepkisini çok da ciddiye almıyor. Twitter

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Oyunculuğun yanı sıra bikini tasarımcısı da olan Elizabeth Hurley, sosyal medyada paylaştığı pozları aracılığıyla kendi ürünlerinin tanıtımını da yapıyor. Ancak iddialara göre oğlu Damian, Hurley'in paylaştığı bu pozlar yüzünden zor anlar yaşamaya başladı. Arkadaşları tarafından kendisine yöneltilen annesiyle ilgili şakalara göğüs germek zorunda kalan genç adam sonunda isyan etme noktasına geldi. Twitter

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre Elizabeth Hurley, oğlunu yanlış bir şey yapmadığı konusunda ikna etmeye çalışıyor. Elizabeth Hurley, kendisi gibi 50'li yaşlarındaki bir kadının seksi görünmesinin kötü bir durum oluşturmadığını oğlu Damian'a anlatmaya çalışıyor. Aileye yakın bir kaynak, Hurley'nin oğluna kendisi yaşında, saçları beyazlamış ve bakımsız kadınların fotoğraflarını göstererek "Bu daha mı iyi" dediğini ileri sürdü. Twitter

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