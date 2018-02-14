Ünlü isimlerden 'En Büyük Aşk Vatan' mesajları

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla başlatılan “En Büyük Aşk Vatan” sosyal medya kampanyasına ünlü isimler destek vererek, Afrin'de görev yapan Mehmetçik’e sevgi ve destek mesajları yolladı.

Çekmeköy Belediyesi’nin 14 Şubat Sevgililer Günü için düzenlediği “En Büyük Aşk Vatan” sosyal medya kampanyasına ünlülerden de destek geldi. Sevdiğini, annesini, babasını, evlatlarını geride bırakarak vatan aşkıyla Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan Mehmetçik’e sevgi ve destek mesajları yağdı. Şenol Güneş, Ahmet Nur Çebi, Hakan Ural, Hasan Şaş, Olcay Şahan,Emre Belözoğlu, Ekin Olcayto, Bülent Ülgen, Bilgehan Demir, Ceyhun Fersoy, İsmail Baki Tuncer, Osman Tanburacı, Emre Tilev, Mehmet Yılmaz, Vagner Love, Fabri, Cenk Sarıkaya, Gülşah Şahin, Mehmet Pala, Cem Uçan, Özgür Özgülgün gibi spor, sanat, televizyon camiasının ünlü isimleri Çekmeköy Belediyesi aracılığıyla Mehmetçik’e selam yolladı.