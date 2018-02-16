Ünlü isimler Mehmetçik için sınırdaydı

Tamer Karadağlı, Yavuz Bingöl, Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli, Volkan Severcan, Emre Kızılırmak, Erhan Yazıcıoğlu'nun aralarında bulunduğu tiyatrocu ve şarkıcılar bugün Mehmetçiğe destek için Hatay'daydı...

Ünlü isimler Mehmetçik için sınırdaydı

Grup, dün terör örgütünün Reyhanlı'ya yönelik roketli saldırısında uykuda hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar’ın okuduğu Tayfur Sökmen Lisesini ziyaret etti. Sanaçtılar, Avlar’ın boş kalan sırasına çiçek bıraktı, öğrencilerin yanına oturup sarılarak onlara moral verdi.

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Ünlü isimler Mehmetçik için sınırdaydı

Tamer Karadağlı, kendisinin de bir kızı olduğunu belirterek çiçek bıraktığı sırada çok duygulandığını dile getirdi. Karadağlı, teröre karşı her zaman askerin yanında olduklarını söyledi

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Ünlü isimler Mehmetçik için sınırdaydı

Daha sonra Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına geçen yaklaşık 30 kişiden oluşan heyet, sınır ilçesinde görev yapan askerlerle bir araya gelerek sohbet edip moral verdi. Askerler, çok şaşırdıklarını ve son derece mutlu olduklarını dile getirdiler.

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Ünlü isimler Mehmetçik için sınırdaydı

Tamer Karadağlı, Yavuz Bingöl, Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli, Volkan Severcan, Emre Kızılırmak, Erhan Yazıcıoğlu, Zuhal Yalçın, Deniz Oral, Burak Uçman, Murat Aksu ve Sefa Zengin, Reyhanlı’da bir vatandaşın evine konuk olarak öğle yemeği yedikten sonra çarşı esnafını ve Davutpaşa köyünü ziyaret ederek muhtarlar ve köylülerle bir araya geldi.

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