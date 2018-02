Ünlü isimden kahreden haber! 2 yaşındaki oğlunu kaybetti

ROB DELANEY KİMDİR? Rob Delaney, 1977'de Marblehead, Massachusetts'te doğdu. 18 yaşına kadar Boston'da yaşadıktan sonra, New York Üniversitesi'ne bağlı sanat fakültesi olan Tisch School of the Arts'ta öğrenim gördü. Rob Delaney'in kariyeri Twitter hesabından tanınmasıyla birlikte başladı. 2009 yılının Şubat ayında giriş yaptığı Twitter'da Aralık 2012 itibarıyla 700 bine yakın takipçisi oldu.