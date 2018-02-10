Ünlü isimden kahreden haber! 2 yaşındaki oğlunu kaybetti

ABD'li komedyen, yazar ve oyuncu Rob Delaney oğlunu kaybetmenin acısını yaşıyor. Londra'da oturan 41 yaşındaki oyuncu üzücü haberi sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile verdi. Delaney'in mesajı herkesi kahretti. İki yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Rob Delaney "Çok üzücü haberlerim var. 2016'da beyin tümörü teşhisi konan 2 yaşındaki oğlum Henry vefat etti. Şu anda çok üzgünüm. Bu felaketle başa çıkmaya, aklımı yitirmemeye çalışacağım. Teşekkür ederim güzel Henry. Bizimle geçirdiğin vakit için için. Seni çok özlüyoruz" yazdı.



