Ünlü isimden kahreden haber! 2 yaşındaki oğlunu kaybetti

ABD'li aktör Rob Delaney'in iki yaşındaki oğlu Henry, beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti.

Ünlü isimden kahreden haber! 2 yaşındaki oğlunu kaybetti

ABD'li komedyen, yazar ve oyuncu Rob Delaney oğlunu kaybetmenin acısını yaşıyor. Londra'da oturan 41 yaşındaki oyuncu üzücü haberi sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile verdi. Delaney'in mesajı herkesi kahretti. İki yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Rob Delaney "Çok üzücü haberlerim var. 2016'da beyin tümörü teşhisi konan 2 yaşındaki oğlum Henry vefat etti. Şu anda çok üzgünüm. Bu felaketle başa çıkmaya, aklımı yitirmemeye çalışacağım. Teşekkür ederim güzel Henry. Bizimle geçirdiğin vakit için için. Seni çok özlüyoruz" yazdı.

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Ünlü isimden kahreden haber! 2 yaşındaki oğlunu kaybetti

ROB DELANEY KİMDİR? Rob Delaney, 1977'de Marblehead, Massachusetts'te doğdu. 18 yaşına kadar Boston'da yaşadıktan sonra, New York Üniversitesi'ne bağlı sanat fakültesi olan Tisch School of the Arts'ta öğrenim gördü. Rob Delaney'in kariyeri Twitter hesabından tanınmasıyla birlikte başladı. 2009 yılının Şubat ayında giriş yaptığı Twitter'da Aralık 2012 itibarıyla 700 bine yakın takipçisi oldu.

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Ünlü isimden kahreden haber! 2 yaşındaki oğlunu kaybetti

2010 yılında Paste dergisi Delaney'i Twitter'daki en komik kişilerden biri olarak gösterdi. Mayıs 2012'de ise Comedy Central ödüllerinde "Twitter'daki en komik kişi" ödülünü kazanan ilk komedyen oldu.

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Ünlü isimden kahreden haber! 2 yaşındaki oğlunu kaybetti

Rob Delaney şimdilerde hem aktörlük yapıyor hem de yazarlık.

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