Ünlü isim öldü mü öldürüldü mü sır perdesi aralandı

Ünlü isim öldü mü öldürüldü mü sır perdesi aralandı

TELEVİZYONDA yaptığı sağlık programları ile tüm Türkiye’nin tanıdığı isimlerden bir haline gelen Abdullah Doğan Bircan evinde ölü bulunmuştu. Ünlü hekimin ölümü herkeste şok etkisi yaparken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu sorusunun cevabı merak konusuydu. Kadıköy’deki evinde başından silahla vurulmuş olarak bulunan diş hekimi 32 yaşındaki Abdullah Doğan Bircan’ın ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı.

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Ünlü isim öldü mü öldürüldü mü sır perdesi aralandı

Bircan'ın ölümüyle ilgili devam eden soruşturma tamamlandı. Diş hekimi Bircan’ın intihar ettiğini belirten savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Olay ise şöyle yaşanmıştı: Kadıköy’de diş hekimliği yapan 32 yaşındaki Abdullah Doğan Bircan, 8 Haziran 2017 tarihinde eşi Selnur Bircan’ı Bakırköy’de yaşayan kayınvalidesinin evine bıraktıktan sonra Kalamış’taki işyerine geldi.

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Ünlü isim öldü mü öldürüldü mü sır perdesi aralandı

Öğle saatlerinde Feneryolu Mahallesi’ndeki evine gitti. Eşi Selnur Bircan, telefonla ulaşamayınca apartman görevlisini arayarak çilingir çağırmasını ve eve girmesini istedi.

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Ünlü isim öldü mü öldürüldü mü sır perdesi aralandı

Apartman görevlisi Cengiz Akar, eve girdiğinde Doktor Bircan’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Akar, hemen polis ve sağlık ekibi çağırırken, Bircan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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