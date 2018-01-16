Ünlü isim öldü mü öldürüldü mü sır perdesi aralandı

TELEVİZYONDA yaptığı sağlık programları ile tüm Türkiye’nin tanıdığı isimlerden bir haline gelen Abdullah Doğan Bircan evinde ölü bulunmuştu. Ünlü hekimin ölümü herkeste şok etkisi yaparken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu sorusunun cevabı merak konusuydu. Kadıköy’deki evinde başından silahla vurulmuş olarak bulunan diş hekimi 32 yaşındaki Abdullah Doğan Bircan’ın ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı.