Ünlü isim bu hale geldi görenlerin ağzı açık kaldı

Ünlü isim bu hale geldi görenlerin ağzı açık kaldı

Uyuşturucu herkesin hayatını mahvediyor. Çok fazla insanla muhattap olan ünlü isimlerin uyuşturucu temin etmesi içten bile değil. İşte uyuşturucu kullanan ünlü isimler. Daha çocuk yaşta müzik endüstrisine giren ve dönemine damga vuran isimlerden biri de oydu: Britney Spears. Yaşı ilerledikçe Spears, partilerin en vazgeçilmez isimlerinden biri oluverdi. Uyuşturucu maddelerle tanışması da uzun sürmedi. Ailesi bu duruma derhal el koydu. Anne ve babası, Spears'ın o dönemki menajerini işten çıkardılar ve onun her türlü kararını kendileri kontrol etmeye başladılar. Böylece Spears, uzun bir süreden sonra da olsa ancak toparlanabildi.



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Ünlü isim bu hale geldi görenlerin ağzı açık kaldı

Uyuşturucunun adım adım bir insanı nasıl yok ettiğinin en büyük örneği oydu, Amy Winehouse. Sesi ve doğal tavırlarıyla tüm dünyayı etkisi altına alan bu kadın, aşk hayatındaki sıkıntıları da, mutlulukları da uyuşturucu maddelerle yaşamaya başlamıştı.


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Ünlü isim bu hale geldi görenlerin ağzı açık kaldı

Zamanla bu durum bağımlılığa dönüşmüş, başarılı şarkıcı tanınmayacak hale gelmişti. Londra sokaklarında kendini kaybetmiş halde dolaşıyordu. Hayranlarının önünde gün be gün eriyordu. Defalarca kez rehabilitasyona girmiş olsa da, ne yazık ki dönüp dolaşacağı yer hep bir şekilde uyuşturucu oluyordu. 2007’nin Ağustos ayında; eroin, kokain, ekstazi, ketamin, viski ve vodka’nın ölümcül derecede yoğun bir karmasını kullandı. Gittiği konserlerde artık alkışlarla değil, yuhalanmalarla karşılanıyordu. Bu durum onu daha da perişan bir hale getirmişti. 23 Temmuz 2011 yılında, yüksek dozdan hayatını kaybetti.


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Ünlü isim bu hale geldi görenlerin ağzı açık kaldı

Amanda Bynes, uyuşturucu kullanımının kariyeri mahvedici etkisini en acı yoldan öğrendi, yaşayarak. Madde bağımlılığı yüzünden paranoyak olmuş ve kontrolden çıkmıştı. Sosyal medya hesaplarından diğer ünlü arkadaşlarına saldırıyor, kendini her yerde rezil ediyordu.

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