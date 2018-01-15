Ünlü isim bu hale geldi görenlerin ağzı açık kaldı

Uyuşturucu herkesin hayatını mahvediyor. Çok fazla insanla muhattap olan ünlü isimlerin uyuşturucu temin etmesi içten bile değil. İşte uyuşturucu kullanan ünlü isimler. Daha çocuk yaşta müzik endüstrisine giren ve dönemine damga vuran isimlerden biri de oydu: Britney Spears. Yaşı ilerledikçe Spears, partilerin en vazgeçilmez isimlerinden biri oluverdi. Uyuşturucu maddelerle tanışması da uzun sürmedi. Ailesi bu duruma derhal el koydu. Anne ve babası, Spears'ın o dönemki menajerini işten çıkardılar ve onun her türlü kararını kendileri kontrol etmeye başladılar. Böylece Spears, uzun bir süreden sonra da olsa ancak toparlanabildi.







