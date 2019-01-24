Ünlü işadamı 238 milyon dolara ev aldı

Amerikalı ünlü milyarder ve yatırım fonu yöneticisi Ken Griffin Griffin’in böylece dünya genelinde sahip olduğu 700 milyon dolar değerindeki emlak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. CNBC’ye göre Citadel’in kurucusu ve CEO’su Griffin daha önce de Şikago, Miami ve New York’taki en pahalı evleri satın almıştı.

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