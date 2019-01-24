Ünlü işadamı 238 milyon dolara ev aldı

Amerikalı ünlü milyarder ve yatırım fonu yöneticisi Ken Griffin New York’ta 238 milyon dolara satın aldığı ev ile ABD’nin bugüne kadar en pahalı emlak satışını gerçekleştirmiş oldu.

Ünlü işadamı 238 milyon dolara ev aldı

Amerikalı ünlü milyarder ve yatırım fonu yöneticisi Ken Griffin Griffin’in böylece dünya genelinde sahip olduğu 700 milyon dolar değerindeki emlak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. CNBC’ye göre Citadel’in kurucusu ve CEO’su Griffin daha önce de Şikago, Miami ve New York’taki en pahalı evleri satın almıştı.

18
Ünlü işadamı 238 milyon dolara ev aldı

Amerikalı milyarder geçtiğimiz hafta da İngiltere’nin başkenti Londra’da satın aldığı 122 milyon dolarlık ev ile ülkedeki son 10 yılın en pahalı emlak satışını yaptı.

28
Ünlü işadamı 238 milyon dolara ev aldı

ABD’li milyarder Ken Griffin, daha önce de sanat tarihinin en büyük alımlarından birine imza atmıştı. Griffin, Jackson Pollock ve Willem de Kooning’e ait iki tabloyu toplam 500 milyon dolar bedelle satın aldı. Bu en büyük sanat eseri alımı olarak kayıtlara geçmişti.

38
Ünlü işadamı 238 milyon dolara ev aldı

forbes dergisine göre 2007 yılında 1.5 milyar $ kazanarak wall street'in en çok kazananları listesinde 4. sıraya oturmuştu.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro