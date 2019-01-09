  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYeni yaşamınız, yeni standartlarınız
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ünlü iş adamlarının kanlı kavgası: Detaylar belli oldu!

Ünlü iş adamlarının kanlı kavgası: Detaylar belli oldu!

KKTC'li ünlü iş adamı ve Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan ile alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği zanlılar mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme Bulut Akacan ve korumaları V.G ile O.Ö hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 08-01-2019 19:06 - Güncelleme: 09-01-2019 00:04

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iş insanı Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu'nu korumalarıyla darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan, Girne'de mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi yargıcı, Akacan ve 2 koruması için 3 gün gözaltı süresi verdi.

İddiaya göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm şehri Girne'de meydana gelen olayda Akacan ve yanındaki iki koruması, Çetinkaya Spor Kulübü Yöneticisi Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu ile alacak verecek meselesine görüşmek üzere bir restoranda buluştu.

Buluşma sırasında Akacan ile Başay tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken, korumalar olaya müdahil oldu. Akacan ve iki koruması, Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu'nu darp etti. Saldırı sonrasında kafatası çatlayan Zeki Asımoğlu ağır yaralandı, Başay ise hafif yaralandı. Asımoğlu ile Başay, Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili konuşan Başay, "Uzun süredir Bulut Akacan'dan alacağım vardı. Alacağımı vermedi, beni tehdit etti. Akacan, daha sonra buluştuğumuz restoranda da saldırdı" dedi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ünlü iş adamlarının kanlı kavgası: Detaylar belli oldu! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro