Ünlü iş adamı 40 yıllık eşini boşadı

TÜRSAB eski Başkanı Başaran Ulusoy; 40 yıllık eşi Şadiye Ulusoy'dan tek celsede boşandı.

Edinilen bilgilere göre iki çocukları bulunan Ulusoy çifti bir süre önce boşanma kararı aldı.

Şadiye Ulusoy, Beykoz Aile Mahkemesinde boşanma davası açtı. Şadiye Ulusoy; eşinden herhangi bir mal talebinde ve nafaka talebinde bulunmadı.

DURUŞMA 10 DAKİKA SÜRDÜ

Mahkeme; 40 yıllık evliliği 10 dakika kadar süren bir duruşma ile sona erdirdi. Edinilen bilgilere göre; taraflar üzerlerine kayıtlı mallara sahip olmaya devam edecek.

Şadiye Ulusoy'un avukatı Mesut Kavak Hürriyet'e yaptığı açıklamada, boşanma kararının uzun süre önce alındığını aktardı.

BAŞKANLIĞI KAYBETMİŞTİ

Başaran Ulusoy; TÜRSAB Başkanlığı seçimlerini son seçimli genel kurulda kaybetmişti.